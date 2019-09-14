Son dakika deprem haberleri: Çankırı 5. kez sallandı!
Son dakika deprem haberleri: Çankırı'da korkutan deprem! Çankırı bugün 5. kez sallandı. Binlerce vatandaş 'Deprem mi oldu?' sorusunu aratmaya başladı. Üst üste gerçekleşen depremler Çankırılıları korkuttu. Kandilli Rasathanesi depremi son dakika olarak duyurdu. Ayrıntılar haberimizde
Son dakika deprem haberleri: Çankırı'da korkutan deprem! Çankırı üst üste yaşanan depremlerle sallanıyor. Vatandaşlar artan şiddetli depremler sonrası korkmaya başladı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 22.03'te, 10.25 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8, saat 14.46'da 4,3 ve saat 21.08'de 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.
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BUGÜN BEŞİNCİ DEPREM
Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8, 14.46'da 4,3 ve 21:08'de 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.