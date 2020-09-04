04 Eylül 2020 Cuma 19:21 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem!
Son dakika deprem haberi Elazığ Sivrice'den geldi. Elazığ'a bağlı Sivrice ilçesinde saat 19.02'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 11.04 km derinlikte gerçekleşti
Elazığ Sivrice'de korkutan deprem... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 11.04 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak paylaştı.