Son dakika deprem haberi: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem!

Elazığ Sivrice'de korkutan deprem... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 11.04 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak paylaştı.