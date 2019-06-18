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  3. Son dakika haberi: İsmail Küçükkaya'nın o sözlerine Cüneyt Özdemir'den eleştiri!

Son dakika haberi: İsmail Küçükkaya'nın o sözlerine Cüneyt Özdemir'den eleştiri!

Son dakika haberi: İsmail Küçükkaya'nın o sözlerine Cüneyt Özdemir'den eleştiri!

Cüneyt Özdemir, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu'nun katıldıkları 'Seçim Özel' programının moderatörü İsmail Küçükkaya'ya damga vuran bir eleştiride bulundu. Sosyal mecrada programa dair eleştirilerini de dile getiren Cüneyt Özdemir, İsmail Küçükkaya'nın adaylara yönelttiği 'Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?' sorusuna verdiği yanıtla çok konuşuldu.

Cüneyt Özdemir, 23 Haziran tarihinde bir kez daha tekrarlanacak seçimler öncesinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun aynı çatı altında buluşturan ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü eşliğinde gerçekleştirilen ''Seçim Özel'' programıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Program sırasında her iki adayın da karşılıklı bir biçimde konuşmasına müsaade edilmemesine isyan ederken, programın moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya'nın yönelttiği son soru hakkında damga vuran bir eleştiride bulundu. Düzenlenen programın sonuna gelindiğinde İsmail Küçükkaya'nın adaylara ''Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?'' sorusunu sormasının bomba olduğunu vurgulayarak ‘’Bu, tüm eleştirilerden ‘Nasıl kaçarım?’ sorusuydu herhalde’’ şeklinde açıklamalarda bulunarak eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

Cüneyt Özdemir, İsmail Küçükkaya’nın sorusunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve karşılıklı tartışma ortamının oluşmasının yasaklanması konusunda da eleştirilerde bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş... e ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız. Ne yazık ki ne konu ilerleyebiliyor ne derinleşebiliyor. Sistematik bir tartışma yönetilemeyince okullarda ders olacak bir yönetememe ile karşı karşıyayız. Bedelini iki lider de ödüyor..."

(Haber 7)

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