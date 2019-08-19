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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütü lehine kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terörün vesayetine terk edilemez. Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır."

AA

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