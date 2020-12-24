24 Aralık 2020 Perşembe 09:12 | Son Güncelleme:
Son Dakika: Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Çin aşısı Türkiye'de... Sınovac aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.
Çin aşısı Türkiye'de... Sınovac aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.
Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.