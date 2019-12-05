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  3. Son dakika... Ceren Özdemir'in katilinden korkunç ifadeler!

Son dakika... Ceren Özdemir'in katilinden korkunç ifadeler!

Son dakika... Ceren Özdemir'in katilinden korkunç ifadeler!

Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç’un ifadesi ortaya çıktı.

Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” ifadelerini kullandı.

İşte TRT muhabirinin canlı yayında anlatırken zorlandığı o ifade:

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, ‘bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım’ diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren’i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm” diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor.”


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