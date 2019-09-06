Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

KAFTANCIOĞLU'NA SON SÖZÜ SORULDU

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.

Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim." dedi.

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tutuklama kararı vermedi. Kaftancıoğlu, karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edecek.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle ve yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatılmıştı.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada suça konu yaptığı paylaşımlara tek tek yer verilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar ile "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşalama" suçunu işlediği, Fransa'da öldürülen terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sakine Cansız hakkında yaptığı paylaşımlar ile terör örgütünün propagandasını yaptığı, bir kısmı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımlardan oluşan tweetleri ile de "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarını işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Kaftancıoğlu'nun söz konusu sosyal medyadaki paylaşımının hatırlatıldığı bir televizyon programına geçtiğimiz haftalarda katılarak hala aynı düşüncede olduğunu söylediğine de yer verildi.