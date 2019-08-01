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  3. Bodrum'da 34 plaka vurgunu!

Bodrum'da 34 plaka vurgunu!

Bodrum'da 34 plaka vurgunu!

Bodrum taksici esnafı, İstanbullu korsanlardan yaka silkiyor: “34 plakalı yaklaşık 300 korsan var. Yalıkavak’ta bir arkadaşımızı dövdüler. Jandarma olaya el attı. 16 korsan yakalandı, 21 araç trafikten men edildi”

Yaz aylarında türeyen korsan taksiciler, genellikle İstanbul'dan Bodrum'a geliyor. Duruma tepki gösteren Gölköy 218 No'lu Taksiciler Kooperatif Başkanı Tarık Akan, "İstanbul'dan gelen yaklaşık 300 korsan, burada organize şekilde çalışıyor." dedi.

Kartvizit basan korsanlardan yaka silken Akan, "Büyük para kazanan bu korsanlar lüks kulüplere gidip haksız kazançlarıyla sefa sürüyorlar. Jandarmaya durumu bildirdik. Bu arada bir arkadaşımızı dövdüler, birine bıçak gösterdiler. Jandarma, 15 gündür sıkı takipte" ifadelerini kullandı.

SABAH

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