Binali Yıldırım: Başkanımız ile yayın sonrası konuştuk

Binali Yıldırım, "Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir."

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜK"

Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük evet. Programa ilişkin bir şey konuşmadık.

(YOLDA MÜDAHALE ETTİKLERİ KAZA...)

Yolda gelirken bir motorcu kardeşimiz kaza yapmıştı. Kırıkları vardı. Orada bizimle olan sağlık ekibimiz müdahale etti. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur.

"SÖYLENECEKLER SÖYLENDİ; PAZAR GÜNÜ SON SÖZ MİLLETTE"

Yayındaki süreler vs. hakkında bu iş bitti arkadaşlar. Çıktık söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes izledi, değerlendirdi, yorumladı. Gördüğüm kadarıyla enine boyuna değerlendiriliyor. Vatandaşlar da dinliyorlar. Pazar günü kararlarını verecekler. Ben istiyorum ki İstanbul geleceğini ilgilendiren bu konuda sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. İzliyoruz ki bugüne kadar ülkemizde nasıl işlere imza attıksa bundan sonra İstanbul için samimiyetle, gayretle, edindiğimiz tecrübeyle çalışmaya devam edeceğiz.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ. AMACIMIZ BU"

İstanbul'un trafiğini eziyet olmaktan keyfe dönüştürecek bir dönem için çalışacağız. Kadınların, gençlerimizin, ikinci baharında olan hemşehrilerimizin, toplumun bütün katmanlarıyla tüm imkanları kullanmak suretiyle daha yaşanabilir bir şehir olması için, hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceğiz. Amacımız budur. Teşekkür ederim.

MHP İLE ÇALIŞMALAR

Sayın Bahçeli Mitili İstanbul'a atmıştır. Ama mitilin üzerinde oturmuyor. Dolaşıyor, çalışıyor. Ülkücü kardeşlerim ben inanıyorum ki gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hemşehri gruplarıyla görüşüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaman zaman o programlara biz de katılıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok.