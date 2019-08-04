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Beşiktaş'ta korkunç kaza! Motoru koptu

Beşiktaş'ta korkunç kaza! Motoru koptu

İstanbul Beşiktaş'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak Ortaköy istikametinde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken, otomobil sürücüsü yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta bu sabah saat 07.30 sıralarında inanılmaz bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş istikametine ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TAKLA ATAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU

Demir bariyerleri aşarak takla atan otomobil o sırada karşı yoldaki Beşiktaş Caddesi'nden Ortaköy istikametine giden Mehmet Can Güven'inin kullandığı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru koparken otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza  nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

"ŞOK İÇİNDEYİM, BARİYERİ KIRDI TAKLA ATTI"

Kazaya karışan minibüs sürücüsü Mehmet Can Güven, "Şok içindeyim zaten. Karşı taraftan geldi otomobil, bariyerleri kırarak bizim üzerimizden takla attı. Arkadaşın durumu gayet iyi verilmiş sadakamız varmış" dedi. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DHA

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