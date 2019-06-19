Son dakika... Berkay ile Arda Turan arasındaki davada flaş gelişme

ARDA TURAN-BERKAY ŞAHİN KAVGASI NEDEN OLMUŞTU?

İddiaya göre ünlü futbolcu, aralarında Burak Yılmaz’ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan’daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekâna şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti.

SİLAHLI GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Saatler 06:24'ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Turan var. Kapıdan girişi sırasında Arda'nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranın saati 06:26'yı gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor. Berkay'ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de içecek servisi yaptı.

Tam 18 dakika sonra, saatler 06:44'ü gösterirken Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. "Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin" diyor.

Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldıktan sonra "Daha fazla rezilliğe gerek yok" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Saatler 06:47'yi gösterirken, şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor. Ve yere tek el ateş ediyor. İkili o sırada yalnız. Kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printer'e saplanıyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor.

Ancak Berkay ile Arda arasındaki tartışma bir kez daha hararetleniyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çıkıyor.

Saatler 07:07'yi gösterirken Arda bu kez kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görülüyor. O grubun içinde olan şarkıcı Murat Dalkılıç da kolunu Arda Turan'ın omzuna atıyor. Hastaneden çıkış yapıyorlar. Berkay ise yanında koruması ve hastane görevlileri ile birlikte check-up servisine geri dönüyor. Arda'nın ateş ettiği yeri gösteriyor. Onlarla birlikte merminin kovanını arıyor. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptığı incelemede bulundu.