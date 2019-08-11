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  3. Bayramın ilk gününde acı bilanço: 9 ölü 112 yaralı

Bayramın ilk gününde acı bilanço: 9 ölü 112 yaralı

Bayramın ilk gününde acı bilanço: 9 ölü 112 yaralı

Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından yola çıkanlar karayollarında yoğunluk oluşturdu. Alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, yurt genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Dün saat 17.00'den arife günü olan bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen 26 kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı.

Beş günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.

Dün saat 17.00'den gece yarısına kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

İLK GÜNDE ACI BİLANÇO

9 Ağustos Cuma günü (saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü, 49 yaralı.

10 Ağustos Cumartesi günü (Kurban Bayramı Arifesi) : 12 kaza, 6 ölü, 63 yaralı.

DHA

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