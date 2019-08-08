Bayram tatiline gidecekler dikkat! 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

Turizm sektörü rekor üstüne rekor kırarken otellerdeki doluluk oranları da kimi yerlerde yüzde 100 seviyesine ulaştı. Turizm sektöründe yaşanan yoğunluk otel fiyatlarına da yansıyor. 5 yıldızlı her şey dahil konseptli otellerde 4 kişilik bir haftalık tatilin bedeli 10 bin TL'ye yaklaşmış durumda. Fiyatlarda yaşanan aşırı yükseliş tatil planı yapan aileleri de farklı alternatiflere yöneltiyor. İşin bu kısmında ise son yıllarda giderek artan günlük kiralık yazlık konsepti ön plana çıkıyor.

KİŞİ BAŞI 40 TL'NİN ALTINA İNİYOR



Neredeyse tüm sahil şeridi olan beldelerde yer alan günlük kiralık yazlıkların fiyatı 150 TL'den başlayıp villa vs. olması halinde 500 TL ve üzerine çıkabiliyor. Kiralanan yazlık evlerde genellikle 4 ve 6 kişilik aileler rahatlıkla kalabiliyor. Böyle olunca ise günlük 150 TL'de 4 kişilik bir ailenin yaz tatilinin kişi başı günlük konaklama bedeli 40 TL'nin altına kadar düşüyor.

SAHTE İLANLA KAPORA TUZAĞI!



Kuzey Ege'nin ünlü tatil beldelerinden Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in ilçelerindeki turistik tesislerde, bayram tatiline az bir süre kala neredeyse yer kalmadı. Özellikle çok fazla turistik tesisin yer almadığı ve yerli turistin tercih ettiği Edremit Körfezi'ni kendilerine hedef seçen dolandırıcılar ise internet sitelerine koydukları sahte ilanlar üzerinden tatil planı yapan vatandaşları tuzağına düşürmeye başladı.

İNDİRİM VAADİ İLE PARANIN HEPSİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR



Tatil planı yapmak için ilan siteleri üzerinden tatil bölgelerindeki günlük kiralık ev ilanlarına bakıp dolandırıcıların ağına düşen tatilzedeler, normalde bir günlük ücret bedeli olan kaporayı karşı tarafın tamamını ödemesi halinde fiyatta çeşitli oranlarda indirim yapma sözü üzerine hepsini yatırıyor. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıkıyor. Kaporayı alan kişi telefonunu kapatırken söz konusu kiralık eve ait olduğu iddia edilen sahte fotoğraflarla konulan ilanlar ise pasife alınıyor.

500 KM GİTTİ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI



Ayvalık Sarımsaklı'da günlük kiralık ev kiralayan ve ev için 400 TL kapora yollayan ve tatil için yola çıkan Elif K. 500 kilometre yol gidip kendisine atılan konuma yaklaştığında hayatının şokunu yaşadı. Kendisine evi kiralayan ve kapora yolladığı kişilerin telefonlarını kapatması üzerine dolandırıldığını anlayan tatilzede soluğu en yakın polis karakolunda aldı. Yaşananları anlattığında ise polis memurunun aynı şekilde çok sayıda kişinin mağdur olduğunu söylemesi üzerine ikinci bir şok yaşadı.

PARANIN TAMAMINDA İNDİRİM SÖZÜ



Aynı bölgede benzer bir mağduriyet yaşan İlyas isimli başka bir tatilci ise başından geçenleri şu sözlerle anlatıyor;

''4 günlük bir ev kiraladım. İrtibat kurduğum işi 2 günlük olan 500 TL'yi peşin olarak vermemi istedi. Hatta tamamını yani 1000 TL'nin tamamını vermem halinde yüzde 15 indirim olacağını söyleyince tamamını 850 TL olarak ödedim. Ancak kiralama yaptığım sitede dolandırıcılar olabileceği hiç aklıma gelmedi. Daha sonra söz konusu kişilere ulaşamadım. Araştırdığımda benim gibi çok miktarda insanın mağdur olduğunu anladım.''

İYİ ARAŞTIRMADAN YOLLAMAYIN



Tüketici birlikleri ise tatil planı yapacak vatandaşları uyarıyor. İnternet ortamında paylaşılan görseller üzerinden kiralama için kapora gönderilmeden çok farklı kanallar üzerinden kiralanacak evin ve paranın yatırılacağı kişinin teyit edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, tam emin olduktan sonra yatırılacak kapora tutarının ise bir günü geçmemesi gerektiğini vurguluyor.



YENİ ŞAFAK