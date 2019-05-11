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  3. Son dakika: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında '23 Haziran' toplantısı

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında '23 Haziran' toplantısı

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında '23 Haziran' toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin toplantı gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze töreninin ardından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Başkan Erdoğan ve Binali Yıldırım'ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

İl başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın başkanlığında 23 Haziran seçimlerine ilişkin toplantı yapılıyor.

AA

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