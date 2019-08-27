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Son dakika! Başkan Erdoğan ve Putin bir araya geldi

Son dakika! Başkan Erdoğan ve Putin bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin ikili görüşme öncesi bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı. İki lider görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savaş uçaklarına, helikopterlere kadar bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabi savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-35, gerek Su-57 bunları hep birlikte izledik. Bütün bunların yanında tabi uzayla ilgili çalışmalar çok çok daha anlamlı. Uzaya yönelik atılan atımlar Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli.

Sayın başkanla gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde tabiki bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı da bulacağız.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz."

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