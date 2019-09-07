Başkan Erdoğan, Eskişehir'de müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sergileme ve etkinlik alanları, atölyeleriyle bu müzenin Eskişehir'den ülkemize ve dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Bu müzeyi, sanatseverlerimizin sahip oldukları koleksiyonları sunma erdeminin bir örneği olarak görüyorum. Eskişehir'e pek çok değer kazandırdık. Bugün Eskişehir ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler denildiğinde ilk akla gelenler arasında yer alıyor.

Eskişehir'in uluslararası tanıtımını da yeterli düzeyde gerçekleştirdiğimizde inanıyorum ki burası yabancı misafirlerimiz için de ana destinasyonlarından biri olacaktır.

İki konuda nispeten hedeflerimizin gerisinde kaldık. Bunlardan biri insan yetiştirme olan eğitim, diğeri ise insani zenginleştirme olan kültür sanattır. Sorun asla kültür sanata bakışımızda değildir. Biz kültürü tıpkı toprak, bayrak, askeri ve ekonomik güç gibi özgürlüğümüzün sembollerinden biri olarak gördük. Dünyadaki güçlü ülkelerin paraları ve orduları kadar, daha önce kültür sanattaki hakimiyetiyle bu sıfatı elde ettiğini biliyoruz.

Hangi kıtaya hangi ülkeye giderseniz gidin insanların kıyafetinden kullandıkları teknolojik aletlere kadar insanın her anı dev kültür endüstrisi tarafından biçimlendirilmektedir.

309 bin yeni derslik inşa ettik. Her derslikte öğrencilerimizin eğitim-öğretim görebilmesi için 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık. Pek çok reformu hayata geçirdik. Buna rağmen hala eksiklerimiz olduğunun farkındayız.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim'de inşallah bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul'da da şehrin en büyük tarihi eserlerinden biri olan Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz.

Televizyondan sinemaya, müzikten bilgisayar oyunlarına kadar popüler kültürün tüm alanlarında içerik üretimine ağırlık veriyoruz. Her yıl takdim ettiğimiz kültür sanat büyük ödülleriyle ülkemiz kültür sanat erbabına desteğini gösteriyoruz.

Türkiye'nin son iki asırdır siyasi, sosyal, askeri her alanda yaşadığı büyük savrulmaların en tehlikeli fay hattı işte bu noktadır. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz. Hep söyleriz, insanları diğer canlılardan ayıran doğruyu yanlışı ayırt etme kabiliyetidir. Öyleyse toplumları birbirinden farklı kılan da kendi tarih kültür sanattır. Bugün aramızda bulunan Japon dostlarımızın da aynı anlayışta olduğunu biliyorum.