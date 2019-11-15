Son dakika... Bakırköy'de bir evde 3 ceset bulundu!
Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir denildi.
BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Bakırköy Kaymakamlığı: Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.
(DHA)