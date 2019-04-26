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  3. Son dakika: Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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