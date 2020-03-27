Son dakika: Bakan Selçuk Emekli bayram ikramiyesi tarihini açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Konu hakkından son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl emekli ikramiyelerinin erken ödeneceği belirtildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği konu hakkında detaylar haberimizde.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan koronavirüs salgınına ilşkin açıklamalarda bulundu. Her yıl verilen bayram ikramiyelerinin bu sene Nisan ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacağı açıklandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?



Bakan Selçuk, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin detaylarına değindi. Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.