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  3. Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Sınavları başlıyor
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Sınavları başlıyor

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Sınavları başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın, bugün itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirleme, nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis etme çalışmalarına devam edildiğini belirtti. Selçuk, 16 Mart'ta ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın, bugün itibarıyla yeniden başladığını kaydetti. Nitelikli ve belgeli iş gücüne önem verdiklerini, bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) aracılığıyla 19 sektör ve 326 meslekte belgelendirmek yapmak üzere 217 kuruluşun yetkilendirildiğini belirten Selçuk, "Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olan vatandaşlarımıza 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

'SINAV ALANINDA, GÖREVLİ VE ADAYLAR HARİÇ KİMSE BULUNMAYACAK'

Bakan Selçuk, sınavların MYKnın hazırladığı rehber doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Selçuk, yapılacak sınavlara ilişkin, "Sınav alanında görevli ve adaylardan hariç kimse bulunmayacak. Sınav merkezi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek" dedi.

Bakan Selçuk, güvenli iş ortamının oluşturulması, üretimde verimliliğin ve kayıtlı istihdamın sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunluğu kapsamında, 226 meslek içinden bugüne kadar 143ünde zorunluluk fiili olarak uygulanmaya alındığını da kaydetti.


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