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  • Son dakika... Bakan Ersoy, müzisyenlere müjdeyi verdi: 11 Aralık'ta ilan edeceğiz
08 Aralık 2020 Salı 21:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Ersoy, müzisyenlere müjdeyi verdi: 11 Aralık'ta ilan edeceğiz

Son dakika... Bakan Ersoy, müzisyenlere müjdeyi verdi: 11 Aralık'ta ilan edeceğiz
AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, desteğe ihtiyacı olan müzik emekçilerine yönelik projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.

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