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  3. Son dakika... Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar, ABD heyeti ile Ankara'da yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD heyeti ile görüşme hakkında, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti."

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti" dedi.

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