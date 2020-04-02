Son dakika! Bakan açıkladı! 380 bin öğrencinin yurt ücretleri geri ödenecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını ve ödenecek tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almayacaklarını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi.
AN İTİBARIYLA İADELER BAŞLAMIŞTIR
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ayrıca, "Değerli öğrenci arkadaşlarım, Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır. Yurtlarımız ve bütün imkânlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.