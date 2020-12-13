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13 Aralık 2020 Pazar 11:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Son Dakika: Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika haberine göre, "23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi" denildi.

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