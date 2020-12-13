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13 Aralık 2020 Pazar 17:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı

Son dakika... Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı
İHA

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre, Ankara'da bir inşaatın alt yapı çalışmasını yapan 2 işçi, üzerlerine çöken toprağın altında kaldı.

Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. 

İHA'da yer alan habere göre, Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni toprak altından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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