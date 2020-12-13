Son dakika... Ankara'da 2 işçi göçük altında kaldı

Ankara'da Söğütözü mevkiinde bir inşaatın alt yapı çalışmalarını yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İHA'da yer alan habere göre, Ahmet Tokgöz (58) isimli işçinin olay yerine giden kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni toprak altından çıkartılırken, Mehmet Vurgun (48) isimli işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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