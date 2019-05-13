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  3. Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 46'sı yakalandı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

EMNİYET YAPILANMASINDANLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

(İHA-AA)
 

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