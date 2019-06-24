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  3. Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: Ulaşım çift yönlü kapatıldı

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: Ulaşım çift yönlü kapatıldı

Son dakika... Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: Ulaşım çift yönlü kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağ Gişeleri mevkisi İstanbul yönünde, TIR, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçların yanması üzerine olay yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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