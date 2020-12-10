Son dakika altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan uyarı! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 460 liraya kadar gerileyen gram altın an itibarı ile 464,5 lira seviyelerinde işlem görüyor. Peki, Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altına yatırım yapan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar arama motorlarında araştırma yaparak altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği ile ilgili bilgi toplamaya çalışıyor. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Ancak, kısa vadede riskli görülen altın fiyatlarının uzun vadede kar sağlayacağını belirten uzmanlar da var. İşte 10 Aralık güncel altın fiyatları...



GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, YARIM ALTIN SON DAKİKA GELİŞMESİ



Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 464,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3.012 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NEDİR?

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREĞİN YERİNİ GRAM ALTIN ALDI

Vatandaşların alım gücünün yüksek olmadığına değinen Antalya Kuyumcular Odası Başkan Vekili Halil Kayaer ise, bu sebeple 1 gram altın satmaya başladıklarını kaydetti. Çeyreğin yerini, gram altınların aldığını ifade eden Halil Kayaer, yasakların olmadığı düğün sezonunda çok sayıda gram altın satıldığını söyledi.

"Altının internet fiyatı, mağazadan daha yüksek"

İnternet üzerinden altın satışına da değinen Kayaer , konuşmasını şöyle noktaladı:

"İnsanlar internet üzerinden alışveriş yapıyorlar ama internetteki rakamlar fiziki mağazada satılanlardan daha yüksek. Ulaştırması, garantisi, sevkiyatı derken yüksek rakamlar geliyor. Bazı güvenli siteler var ama fiyat olarak daha yüksekler. Kuyumcuya gidip görerek almak hem cebimiz için, hem de güvenilirlik için daha sağlıklı."

"ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRIR"

Pandemi döneminde yaşanan belirsizlik sebebiyle yatırımcıların altına yöneldiğine değinen Kayaer, altının güvenli bir liman olarak görüldüğünü, dolayısıyla yatırımcılardan da yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Altının dünya genelinde ons bazında çok yükseldiğini kaydeden Kayaer, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalıkla ilgili aşı bulununca altın değerini kaybetti. Tüm dünyada zirvedeydi. Ülkemizde doların yüksek olması nedeniyle altın yükselişteydi. Yatırımcılar pandemi döneminde müthiş şekilde altına yönlendi. Bütün iyimserlikler yavaş yavaş açıklanmaya başlayınca altın düşüşe geçti. Yükselişte olduğu dönemde büyük yatırımlar yapan vatandaşlar oldu. Hepsinin şuan için yüzde 15’lik kayıpları var ama ellerinden altını da çıkaramıyorlar. Altına yatırım yapmak isteyenlere, ‘bu sabır işidir. 1-2 aylık yatırım amaçlı düşünüyorsanız, düşünmeyin’ diyerek uyarıda bulunuruz. Altın her zaman uzun vadede kazandırır. Yıl içerisinde düşüşler, yükselişler olur. Ama bu zamana kadar altın yatırımcı hep kazanmıştır"