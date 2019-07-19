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  3. Son dakika... Alçak saldırı! Bir binbaşımız şehit oldu

Son dakika... Alçak saldırı! Bir binbaşımız şehit oldu

Son dakika... Alçak saldırı! Bir binbaşımız şehit oldu

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca PKK'lı teröristlerle roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde şehit oldu. Saldırı sonrası bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

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