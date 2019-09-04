Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,733
  • 6,2953
  • 284.899
  • 98826.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem

Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem

Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem

Akdeniz'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, On İki Ada açıklarında saat 04.01'de Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 13.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 80 kilometre ile On İki Ada olarak belirlenirken, Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu kaydedildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Yener'den Demet Akalın sürprizi
Meryem Uzerli'den ayna pozu
Ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı
Ivana Sert Eurovision'a gitmek istiyor
Çukur'a bomba transfer
<p>Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy mezarlığı içerisinde bulu

Mezarlıktan İnleme Sesleri Geldi! İlçe Ayağı Kalktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En ölümcül Selfie'ler

Kokonatın 13 mucizevi faydası!