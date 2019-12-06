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Akdeniz Üniversitesi'nde 'WhatsApp' kavgası!

Akdeniz Üniversitesi'nde 'WhatsApp' kavgası!

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde, öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda üniversite öğrencisi Ferhat Z. (21) bacağından bıçaklandı. Olayla ilgili 4 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan, Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü ve Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan öğrenciler arasında, 'WhatsApp' grubuna 'kişi ekleme ve çıkarma' nedeniyle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken üniversite öğrencisi Ferhat Z. (21),sol bacağından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ferhat Z. tedavi altına alındı.

POLİS 4 ÖĞRENCİYİ GÖZALTINA ALDI

Tedaviye alınan Ferhat Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Ferhat Z.'nin bıçaklanmasıyla ilgili 4 öğrenciyi kamera görüntülerinden tespit ederek, yakalayıp, gözaltına aldı.


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