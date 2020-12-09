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Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Tacizin, tecavüzün üstünü örtmek için her gün bir kaç yalan söylemek zorunda kalmak çok acı"
09 Aralık 2020 Çarşamba 16:05 | Son Güncelleme:
09 Aralık 2020 Çarşamba 16:08
Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Tacizin, tecavüzün üstünü örtmek için her gün bir kaç yalan söylemek zorunda kalmak çok acı"
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Son Dakika Haberleri.. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sürekli yalan söyleyerek, yalanlarına cevap bekleyerek gündemi meşgul ediyorlar. Tacizin, tecavüzün üstünü örtmek için her gün bir kaç yalan söylemek zorunda kalmak çok acı" dedi.
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