05 Haziran 2019 Çarşamba 10:51 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:15
Son dakika... Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
AA