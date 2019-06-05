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05 Haziran 2019 Çarşamba 10:51 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:15

Son dakika... Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Agˆrı Dogˆubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

AA

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