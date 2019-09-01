Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den Yargı Reformu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajda "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri hayata geçireceğiz"

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesiyle millete taahhüt ettikleri hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceklerini belirtti.

AA