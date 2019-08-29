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  3. Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İdam cezası parlamentonun vereceği bir karar." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emine Bulut cinayetinin ardından idam tartışması yeniden gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Gönlüm idamdan yana" demişti. Konu Adalet Bakanı Gül'e de soruldu.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''(İdam cezası tartışmaları) Bu konu parlamentonun vereceği karardır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir. (Kadına yönelik şiddet) Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız.

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