Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Açıklama sabaha karşı geldi! Öldürüldüler

Açıklama sabaha karşı geldi! Öldürüldüler

Açıklama sabaha karşı geldi! Öldürüldüler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cudi Dağı ve Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST DAHA 

İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.  Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 oldu.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sertab Erener sahnede düştüğü anları paylaştı... İsyan etti!
Davalı şoför öldü, ceza korumalara
Fasulyeli ekonomi analizi!
Engin Altan Düzyatan: Neslişah'la bu yüzden evlendim!
Arda Turan'a ikinci evlat mı geliyor?
<p>Manavgat´ta düzenlenen Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali´nde gündüz sürat tek

Aleyna Tilki: Eskiden 1 Tane Şarkım Vardı, Şimdi Biraz Arttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u tanıttı

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu