Açıklama sabaha karşı geldi! Öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST DAHA

İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 oldu.

AA