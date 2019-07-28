Açıklama sabaha karşı geldi! Öldürüldüler
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cudi Dağı ve Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir' denildi.
ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST DAHA
İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 oldu.
AA