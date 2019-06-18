Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8714
  • 6,577
  • 254.002
  • 92.310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son Dakika... Bakanlık duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son Dakika... Bakanlık duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son Dakika... Bakanlık duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. 

Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti. 

Toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173’e ulaştı” açıklamasını yaptı. 

2018 yılında 70’i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34’ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626’sı yurtiçi, 70’i yurtdışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır” değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı
Keremcem alışılmışın dışına çıktı! Bu sefer bambaşka bir rolde...
Sinem Kobal'dan romantik paylaşım: 'İyi ki doğdun sevgilim'
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ´Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı´nda Öğretmenlere Hitap Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik

Kurbanlarının resmini yapan seri katilin çizimleri!