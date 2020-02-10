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  3. İdlib'de 5 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

İdlib'de 5 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

İdlib'de 5 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 5 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır'' denildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme gerçekleştirdi

 

 

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