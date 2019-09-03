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  3. 31 Mart öncesinde görevden alınan 41 belediye belediye başkanı hakkında flaş karar!

31 Mart öncesinde görevden alınan 41 belediye belediye başkanı hakkında flaş karar!

31 Mart öncesinde görevden alınan 41 belediye belediye başkanı hakkında flaş karar!

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı  görevden uzaklaştırmış, yerlerine; valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirmişti. Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41’i hakkında terör  ve teröre ilişkin suçlar  kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33’ünün Yargıtay ve İstinafta  temyiz süreçleri devam ediyor. 7 ‘sinin haklarında verilen ceza kesinleşirken, 1’inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı.
  
Görevden uzaklaştırılanların 52’sinin ise teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.
  
TERÖR NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN 20’Sİ  TUTUKLU
  
Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20’si halen tutuklu bulunuyor. 57’sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor, 7’si hakkında  adli kontrol şartı konulurken, 8’ i hakkında ise  yakalama kararı çıkarıldı. Görevden uzaklaştırılanların biri berat etti, biri de yargı süreci devam ederken hayatını kaybetti. 

(İHA)

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