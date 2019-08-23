Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7636
  • 6,3831
  • 276.597
  • 96189.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... 17 ilde FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... 17 ilde FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... 17 ilde FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı. 

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin daha önce açığa alındığı öğrenildi.

SİVAS, İSTANBUL, İZMİR VE ERZURUM'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün askeri okullara yerleştirilmek üzere takibini yaptığı, takibi yapılan kişileri kod isim vererek örgüt evinde sınavlara hazırladıkları, bu faaliyetlerde gizliliğe aşırı önem verdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Sivas merkezli İstanbul, İzmir ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, üsteğmen O.Ö, uzman erbaş A.G. ve askeri öğrenci H.E, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ferhat Göçer'den büyük gaf! Burcu Kıratlı mekanı terk etti
Simge yalanı affetmedi
Düğün tarihi 2020
Barıştılar mı?
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu mu?
<p>Yayınevlerinin yazarlara kitapları için ödediği ücrete ne ad verilir? Evlerde beslenen ve genelli

Sert Sessiz Harfleri Biliyor Musunuz? | #MaksatYarışmakOlsun

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

1100 yıllık kilisede 7'nci ayin hazırlıkları başladı

Türkiye'nin 45'inci milli parkı ilan edildi! Doğa turizmine açılıyor