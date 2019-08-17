17 Ağustos Depremi'nin en çok konuşulan ismi Veli Göçer'den önemli açıklamalar

17 Ağustos 1999 depreminde 195 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezası alan ve 7.5 yılını hapiste geçiren Veli Göçer, 'inşaat ve arsa ofisi şirketini yeniden açtı' haberlerinin yalan olduğunu, o günden sonra bu işi yapmadığını söyledi.

'KİMSEYİ GERİ GETİREMEYİZ'

Göçer, "Ben cezaevinden tahliye olduktan sonra ve birinci ile ikinci tutukluluk dönemindeki 4 yıl içinde, depremde ölen 195 kişinin ailesinin yüzde 85'i ile helalleştim ama yüzde 15'inin ailesine ulaşamadım. 17 Ağustos depreminde Yalova Çınarcık'taki o kunutları ben yapmadım, ben şirketin pazarlama kısmının başında olan ortağıydım. Ne bir tuğla, ne bir kamyon kum aldım. Benim pazarladığım 82 bloktan 8'i yıkıldı, 74'ü halen duruyor. Ama ne dersem boş, ne o insanlar geri gelir, ne de benim cezaevinde yattığım 7.5 yıl. Şu an 70 yaşındayım ve halen devam eden davalar var. Ömrüm yeterse kalan yüzde 15 ile de mutlaka helalleşmek istiyorum" dedi.

'BİR TEK BEN HAPİS YATTIM'

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4'lük depremde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pazarladığı konutların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Veli Göçer, infaz yasası gereği yaklaşık 7.5 yıllık cezasını doldurarak Silivri Açık Cezaevi'nden tahliye olmuştu. Göçer, yıkılan binalarla ilgili olarak 6 bin 286 kişinin yargılandığını, bu kişiler arasında hapis yatan tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. "Eğer adalet varsa yargılanan binlerce kişi arasında bir tek kişi mi cezalandırılır?" diye soran Göçer, İstanbul'da kalmaya devam ettiğini ve Yalova'ya dönmeyi düşünmediğini söyledi. Depremde ölenlerin aileleri ve yaralananların yüzde 85'i ile helalleştiğini, yüzde 15'ine ise ulaşamadığını söyleyen Göçer, "Onlardan da helallik almak istiyorum" dedi.

'BEN İNŞAAT YAPMADIM'

Resmi rakamlara göre 18 bin kişinin öldüğü 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrasında yapım hatalarından çöken binaların müteahhitleri ve teknik sorumlularına 2 bin 100 dava açıldı. Bunlardan 1800'ü, Rahşan Affı olarak bilinen af yasası ile cezasız kaldı. 300 davanın 110'unun çoğunda ise sanıklara verilen cezalar ertelendi. Bunun dışında kalanlar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7.5 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu için düştü. Veli Göçer, "Bu doğal afetin ardından açılan davalarda en ağır cezayı alan benim, ben mütahitlik yapmadım, ancak pazarlama kısımlarını yönettim. Halen pazarladığım binaların yüzde 70'i sağlam duruyor" diye konuştu.



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