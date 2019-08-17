'Beyaz Cennet' lüks restoranlarla yarışıyor!

Sıcak havalarla birlikte hem dinlenmek hem de güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale de bayramda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ancak, fırsatçıların yine iş başında olduğu görüldü. Travertenler bölgesindeki bir büfede, 0,5 litre suyun 6 TL'den, ithal 0,5 litre suyun 20 TL'den, pet bardakta meyve suyunun 35 TL'den satılması "bu kadarına da pes" dedirtti.

BU FİYATA TURİST GELMEZ

Yerli ve yabancı turistleri isyan noktasına getiren fahiş fiyatlar, bununla da sınırlı değil. Canı dondurma çekenler bir külaha 29 lira ödemek zorunda kaldı. Sadece Kurban Bayramı tatilinde, yaklaşık 70 bin ziyaretçi soluğu Pamukkale'de aldı. Beyaz Cennet Pamukkale, son günlerde büfelerdeki fahiş fiyatlarla gündemde. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilerek deşifre edilen Pamukkale'deki fahiş fiyatlar, dünyaca ünlü turizm bölgesinin adını 'Kazıkkale'ye çıkardı. Görüntüyü çeken vatandaş, büfe çalışanlarına sitem ederken, tatilciler, "Bu ülkede turizm alanlarında resmen soygun ve hırsızlık var. Turist buralara niye gelsin ki. Bu terbiyesizlikten başka bir şey değil" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Fahiş fiyatları cep telefonu ile videoya çeken vatandaş, görüntüleri BİMER'e göndereceğini belirtirken, yetkililerin konuya el atması gerektiğini söyledi. Aynı şahıs, "Turistler ülkemize gelmediği zaman işletme sahipleri isyan ediyor. Böyle fiyatlar olursa kim gelir ki. Yabancısı da gelmez yerlisi de " dedi.

GİRİŞ ÜCRETLERİ DE EL YAKIYOR

Pamukkale'yi bu yıl yaklaşık 3 milyon turistin ziyaret etmesi beklenirken, bölgeye giriş ücretlerinin pahalı olmasına yerli turistler ve Denizlililer tepki gösteriyor. 2019 Temmuz ayından itibaren Pamukkale'de giriş ücretleri yüzde 20 zamlanarak 50 liradan 60 liraya çıkarıldı. Ziyaretçilerin Pamukkale'de (Hierapolis) yer alan travertenler için ayrı ücret, Hierapolis içinde yer alan Antik Kleopatra Havuzu için ayrı ücret ödemeleri gerekiyor. Antik Kleopatra havuzunun giriş ücreti 60 TL. 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş ücreti de 13 TL. Havuza yetişkinlerin giriş maliyeti 120 TL'ye ulaşıyor.

4 KİŞİLİK AİLE GÜNDE 500 TL'DEN FAZLA HARCIYOR

Pamukkale'ye giriş: 4x60= 240 TL,

Gözleme 4x30= 120 TL,

Dondurma: 4x29= 116 TL,

Su: 4x20= 80 TL.

Böylece 4 kişilik bir aile toplam 556 lira ödeme yapıyor.



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