07 Kasım 2020 Cumartesi 11:22 | Son Güncelleme:
Son bir ayda 111 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir ayda 37'si yurt içi,74'ü yurt dışında olmak üzere 111 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK Terör Örgütünün; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; Geçtiğimiz bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiştir."
111 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi,74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir."