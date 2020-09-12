12 Eylül 2020 Cumartesi 09:49 | Son Güncelleme:
Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakanlık son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yürütülen başarılı operasyonlarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi. Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu bildirildi. Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.