  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12 Eylül 2020 Cumartesi 09:49 | Son Güncelleme:

Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakanlık son 10 günde 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye yürütülen başarılı operasyonlarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi. Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu bildirildi. Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

<p>Çocukların gelişiminde beslenmenin önemine vurgu yapan uzmanlar, ilk 2 yılda yanlış beslenme nede

2 yaşına kadar yanlış beslenme boy geriliğine sebep oluyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik ve doğal çözümler

Şanlıurfa'da bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.