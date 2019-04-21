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SOLOTÜRK Hatay'da gösteri yaptı

SOLOTÜRK Hatay'da gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

İskenderun Sahili'nde toplanan vatandaşlar, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar'ın komutasındaki SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla izledi.

Günar, F-16 uçağıyla birbirinden zorlu akrobasi hareketleri yaparak vatandaşlara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Kordon boyunda binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlenen gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü. 

Etkinlik kapsamında ayrıca İskenderun Yelken Kulübü tarafından denizde bir dizi yarışma düzenledi.

AA

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