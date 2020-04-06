Sokakta kavga edene de af yok! 13 kişiye ceza kesildi

Hakkari'de bir benzin istasyonunda kavga eden 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kavgaya karışan 11 kişiye para cezası uygulandığını belirtti.

Akbıyık, paylaşımında, "İlimizde bir benzin istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira ceza kesilmiştir." ifadesini kullandı.

AYDIN'DA SOKAKTA KAVGA EDEN İKİ GENCE HEM PARA CEZASI HEM DE YAŞ HADDİNDEN İDARİ İŞLEM

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavga eden 2 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde B.A. (19) ile H.A. (17) arasında nedeni belirlenemeyen tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırdı.

Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

(AA)