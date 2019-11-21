Sokaklarda terörü bitiren Emniyet Müdürü Çalışkan'a teşekkür videosu!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul ilçe ve sokaklarında adım adım terörün ve terör destekçilerinin peşine düştü.

Özellikle bazı terör gruplarının yuvalandığı ve etki alanına sokmak için gayret gösterdiği ilçelerde terörü bitiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bu başarısını bir vatandaş videoya döktü.

GÜVENLE GEZİLEBİLİYOR



‘SİZ KİMİN VE KİMLERİN KÖPEĞİSİNİZ…’ başlıklı videoda özellikle terör gruplarının mesken tuttuğu Sultangazi İlçesi anlatılıyor. Sultangazi’nin Çalışkan’dan önce ve sonrası olarak değerlendirilen videoda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sokaklarında güvenle gezilebilen Gazi Mahallesi’ni anlatıyor.

ÇOCUKLAR, GENÇLER KORKMUYOR



Videoda vatandaşların da açıklamaları bulunuyor. Vatandaşlar açıklamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı operasyonları sonrası sokakta artık çocukların, gençlerin güvenle gezebildiğini, terör olaylarının yaşanmadığını, huzurlarının artık geri geldiğini söyledi. Vatandaşlar, kadınların artık sokağa daha rahat çıktığını, terör yuvası iken artık güvenilir bir ilçe olduğunu ifade etti.

Videoda, vatandaşlar İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ettiklerini, kendilerinin her zaman yanlarında olduklarını, terörü temizledikleri için aileleriyle mutlu ve huzurlu yaşadıklarını dile getirdi. Sultangazi esnafı da terörün engellenmesiyle artık daha iyi iş yapabildiklerini, 5 sene öncesine kadar her yerin terör yuvası olduğunu, Emniyet Müdürü Çalışkan’ın gelmesiyle Gazi Mahallesi artık yaşanabilir bir alana çevrildiğini anlattı.

Bilindiği gibi Fetullahçı Terör Örgütü’nce 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan darbecilerin karşısında dimdik durmuş, emniyeti darbeye karşı direnmeye sevk etmişti. Hatta Çalışkan’ın darbecilere direndiği o anlarda yakın koruması şehit düşmüştü. Emniyet Müdürü Çalışkan darbe gecesi darbecilere karşı söylediği ‘SİZ KİMİN VE KİMLERİN KÖPEĞİSİNİZ…’ cümlesiyle herkesin gönlünde taht kurmuştu.