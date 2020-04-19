Sokaklar onlara kaldı! Gülümseten kareler

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiği yok denecek kadar azalınca, yollar doğada yaşayan hayvanlara kaldı. Yoldan köpek, kuş ve kaplumbağa geçmesi dikkat çekti.

Kaplumbağa boş yolun bir ucundan diğer tarafına yavaş yavaş ve güvenli bir şekilde geçti.