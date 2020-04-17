Sokağa çıkma yasağından toplu taşıma çalışacak mı? İşte otobüs, metrobüs metro çalışma saatleri!

Sokağa çıkma yasağında toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamından alınan tedbirler arttırılıyor. Mecburen işe gidecek olan vatandaşlar ise "Sokağa çıkma yasağından toplu taşıma çalışacak mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı hakkında genelge gönderdi. İlgiyle takip edilen konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN TOPLU TAŞIMA ÇALIŞACAK MI?

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan salgın sonrası Türkiye gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkmaya yasağı ilan edilen ülkemizde toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri merak ediliyor. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgsokağa çıkma yasağı e gönderildi.

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek.

Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

METRO A.Ş.nin işlettiği Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hattı, Yenikapı-Hacıosman Hattı, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Hattı, Kadıköy-Tavşantepe Hattı, Üsküdar-Çekmeköy Hattı, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.

Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi'den itibaren tekrar seferlere başlayacak.