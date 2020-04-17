Sokağa çıkma yasağından kargolar çalışıyor mu? Kargolar kaçta açılıyor? İşte kargo çalışma saatleri 2020!

Kargo çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Sokağa çıkma yasağından kargolar çalışıyor mu? Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından vatandaşlar Kargolar kaçta açılıyor? sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Kargo çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFTA SONU KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu birçok ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede konuya açıklık getirdi. Kargolar sokağa çıkma yasağından muaf tutuluacak.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

HAFTA SONU

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. ... Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet zermeye devam eder.

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır.